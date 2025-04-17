تأجيل محاكمة إمام عاشور في قضية سب وقذف جاره إلى 22 مايو

قررت المحكمة الاقتصادية بمدينة المنصورة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور في القضية رقم 1723 لسنة 2025، والمتهم فيها بسب وقذف جاره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 22 مايو المقبل، وذلك للاطلاع واستكمال الإجراءات القانونية.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى خلاف نشب بين إمام عاشور وجاره محمد أنور سلامة، المقيم بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية ووفقًا لأوراق التحقيق، تطور الخلاف بين الطرفين إلى مشادة كلامية عبر تطبيق "واتساب"، تبادلا خلالها عبارات سب وقذف.

وكان المواطن محمد.أ قد تقدم ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة، اتهم فيه اللاعب بالتطاول عليه لفظياً وإرسال رسائل نصية مسيئة تتضمن سبًا وقذفًا متعمداً، ما اعتبره إزعاجاً وانتهاكاً لحقوقه الشخصية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد اللاعب.

نقل القضية للمحكمة الاقتصادية

في بداية الأمر، أُحيلت القضية إلى محكمة جنح السنبلاوين، والتي أصدرت قراراً بعدم اختصاصها النوعي بنظر القضية، نظراً لاعتماد الواقعة على وسائل إلكترونية، مما جعلها من اختصاص المحكمة الاقتصادية وبناء عليه، تم تحويل الملف إلى المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، التي نظرت القضية اليوم في أولى جلساتها.

دفاع المجني عليه

في تصريحاته للصحافة، أكد المحامي علي فايز، وكيل المجني عليه، أن موكله قرر اللجوء إلى القضاء بعد تكرار الإساءات من قبل اللاعب.

وأشار إلى أن الواقعة موثقة بالكامل، حيث تم تقديم كافة الأدلة والرسائل محل الخلاف إلى النيابة العامة لدعم الدعوى المقامة ضد إمام عاشور.