نزوح تحول لمحرقة.. تفاصيل مأساة الليلة الماضية بغزة

كشف يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية، تفاصيل الليلة الماضية وما عاشه أطفال قطاع غزة من أحداث مؤسفة، مؤكدا استشهاد 17 شخصا بينهم 9 أطفال في غارات للاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة عبر القاهرة الإخبارية، إن الليلة الماضية كانت مؤسفة على أطفال قطاع غزة، بعدما أحرق الاحتلال الإسرائيلي أجسادهم بعد القصف الذي طال الخيام في "خان يونس"، ومنطقتي جباليا وبيت لاهيا.

وتابع: "استشهدت عائلة "أبو الروس"، وارتقى 10 معظمهم من الأطفال أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة والذي لم يستطع الهروب أو الصراخ وظلت النيران تأكل جسده".

وواصل: "معظم الشهداء من خيمة "أبو الروس"، الذين نقلوا إلى مستشفى ناصر والدخان ينبعث من أجسادهم المحترقة، والتي مر ساعات حتى تم التعرف على جثامينهم".