قافلة توعوية لتعزيز صحة المرأة تنظمها كلية التمريض بجامعة حلوان داخل الحرم الجامعي

نظم قسم النساء والتوليد كلية التمريض بجامعة حلوان قافلة تمريضية توعوية داخل الحرم الجامعي، وذلك بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى الطالبات والعاملات، والتأكيد على أهمية الفحص الذاتي ودوره في الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض.

وجاء تنظيم هذه القافلة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية، التي أكدت أن "الكلية تولي اهتمامًا كبيرًا بالدور المجتمعي والتوعوي، وتسعى من خلال هذه القوافل إلى رفع وعي المرأة الجامعية، وتعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر كأحد أهم محاور الصحة العامة".

كما أشادت د. صفاء بالدور الفعّال لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الفرقة الثالثة المشاركين في القافلة، مؤكدة أن مثل هذه الأنشطة تمثل جانبًا تطبيقيًا هامًا يسهم في إعداد كوادر تمريضية واعية وقادرة على خدمة المجتمع بكفاءة واقتدار.

خدمات القافلة الطبية

وجاءت القافلة بإشراف الدكتورة زينب حسين علي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتورة شيماء حسن محمدي، رئيس قسم النساء والتوليد، حيث شملت تقديم خدمات طبية مهمة تضمنت قياس ضغط الدم، نسبة السكر في الدم، والوزن، إلى جانب جلسات توعية صحية تناولت أهمية الفحص الذاتي للثدي وطرق الوقاية من سرطان الثدي.

الإرشادات الصحية

وقد شهدت القافلة تفاعلًا كبيرًا من الطالبات والعاملات بالحرم الجامعي، حيث تم تقديم الإرشادات الصحية في جو تفاعلي ومفيد، وساهمت التجربة في تعزيز المهارات العملية والميدانية لطلاب الفرقة الثالثة، تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

وتأتي هذه الفاعلية في إطار جهود كلية التمريض بجامعة حلوان في نشر التوعية الصحية وتعزيز مفهوم الوقاية كوسيلة لحماية المجتمع الجامعي، بما يحقق رؤية الجامعة في ربط التعليم الأكاديمي بالمسؤولية المجتمعية