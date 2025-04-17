حملة تموينية مفاجئة على المخابز البلدية بقنا

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، اليوم الخميس، حملة تموينية مفاجئة على عدد من المخابز البلدية بمدينة قنا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، التي أصدرها خلال جولته الميدانية مساء أمس، عقب تلقيه شكاوى من بعض المواطنين بشأن أحد المخابز.

التفتيش على المخابز

قاد الحملة حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، يرافقه عدد من قيادات المديرية، حيث شملت الجولة المرور على عدد من المخابز البلدية للتفتيش على مدى الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة الرغيف، ومراجعة الأوزان المُقررة، إلى جانب التأكد من الالتزام بمواعيد التشغيل المحددة.

أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر التموينية المتنوعة للمخابز المخالفة، والتي جاءت على النحو التالي عدد ٣ تقارير لعدم مطابقة المواصفات الفنية للرغيف، و عدد محضر لنقص وزن الرغيف، و عدد ٦ محاضر تتعلق بنظافة أدوات العجن، و عدد محضر لعدم وجود قائمة تشغيل، وعدد محضر لعدم وجود سجل زيارات، و عدد ٣ محاضر لعدم الإعلان عن أسعار الخبز الحر.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، أن توجيهات محافظ قنا واضحة وصريحة بشأن تكثيف الحملات التموينية المفاجئة والدورية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن المديرية تتابع بشكل يومي انتظام سير العمل بكافة الأنشطة التموينية على مستوى المحافظة.

متابعة حركة السوق

وأضاف "القط" أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تعمل على مدار الساعة، وفقًا لتعليمات وزير التموين، لمتابعة حركة الأسواق ومراقبة أسعار السلع، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، بما يسهم في تعزيز استقرار المنظومة التموينية، مشددًا على استمرار الحملات التموينية خلال الأيام المقبلة بشكل مكثف، لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية، وتحقيق التوازن التمويني، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.