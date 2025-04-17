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الخميس 17 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

جنايات الجيزة تعاقب عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات لاتجارهما بالحشيش

ارشيفية
ارشيفية
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عاقبت محكمة جنايات الجيزة عاطلين بالسجن المشدد سبع سنوات لاتجارهما فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة العجوزة.

أمر الإحالة 


كان كشف أمر الإحالة أن المتهمين حازا واحرزا مواد مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
واعترف المتهمان بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة العجوزة معلومات مفادها وجود شخصين يروجان للمواد المخدرة بدائرة القسم.


التحريات تثبت صحة الواقعة



وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وتبين أن شخصين لهما معلومات جنائية يروجان للمواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات واعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين وبتفتيشهماا عثر بحوزتهما على مواد مخدرة تشبه مخدر الحشيش.



اعترافات المتهمين 


وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى امرت بحبس المتهمين و احالتهما للمحاكمة واصدرت المحكمة قرارها السابق.

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