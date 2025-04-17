موعد مباراة توتنهام ضد فرانكفورت اليوم في الدوري الأوروبي

يحل فريق توتنهام الإنجليزي ضيفا مساء اليوم الخميس، على آينتراخت فرانكفورت على ملعب دوتش بانك أرينا، في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة توتنهام وآينتراخت فرانكفورت

وتنطلق المباراة بين فريقي توتنهام الإنجليزي وآينتراخت فرانكفورت، اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت "القاهرة"، ويقودها الحكم "دافيدي ماسا".

بطولة الدوري الأوروبي الأمل الوحيد لجماهير توتنهام

وتعد بطولة الدوري الأوروبي هي الأمل الوحيد لجماهير توتنهام، بعد فقدان الفريق فرصة المنافسة على جميع البطولات المختلفة، في حين يريد فريق آينتراخت فرانكفورت تحقيق الانتصار أيضًا، في محاولة لتخطي عقبة توتنهام وخطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، أملًا في الوصول إلى المباراة النهائية وحصد اللقب هذا الموسم.

وتأهل فريق توتنهام للدور ربع النهائي في الدوري الأوروبي، رغم خسارته ذهابًا أمام ألكمار الهولندي بهدف دون رد، لكنه نجح في الفوز إيابًا على أرضه وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليضمن بطاقة العبور إلى ربع النهائي، بينما تأهل آينتراخت فرانكفورت للدور ربع النهائي في الدوري الأوروبي بعد فوزه على أياكس أمستردام، حيث فاز ذهابًا في هولندا بنتيجة 2-1، ثم أكد أفضليته إيابًا برباعية مقابل هدف، ليحجز مكانه.