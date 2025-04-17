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الخميس 17 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

دار الكتب والوثائق تناقش دور المرأة في ندوة بجامعة القاهرة

دار الكتب والوثائق
دار الكتب والوثائق القومية
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تقيم دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ندوة بعنوان: دور المرأة المصرية في النضال الوطني (١٩١٩-٢٠٢٢). 

معرض المكتبة المركزية 
تقام الندوة في تمام الحادية عشر صباحا يوم الأحد الموافق 20 إبريل في المكتبة المركزية بجامعة القاهرة وتديرها الدكتورة سارفيناز حافظ مدير المكتبة المركزية بجامعة القاهرة ويتحدث فيها كل من الدكتورة إلهام ذهني أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، والدكتور صالح عمر الباحث في مركز تاريخ مصر المعاصر بدار الكتب والوثائق القومية.

مشاركة دار الكتب والوثائق القومية في معرض المكتبة المركزية بجامعة القاهرة

تقام الندوة على هامش مشاركة دار الكتب والوثائق القومية في معرض المكتبة المركزية بجامعة القاهرة للكتاب، وتقدم الدار مجموعة قيمة من إصداراتها طيلة فترة المعرض بنسبة خصم ٢٥%.

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