محافظ المنوفية يعتمد الجدول الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025/2024

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الخميس، الجدول الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (دور مايو) للعام الدراسي 2024 / 2025 لصفوف المراحل التعليمية المختلفة ( ابتدائي، إعدادي، ثانوي عام (الصف الأول والثاني) خلال الفترة من 24 حتى 29 مايو 2025، جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من مديرية التربية والتعليم بشأن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

الجدول الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدارس المنوفية

وأوضح الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم ان المواعيد المقررة لجداول امتحانات المرحلة الابتدائية تبدأ في الفترة من 24- 28 مايو 2025، وفيما يخص المرحلة الإعدادية والثانوي العام( الصف الأول والثاني) ستبدأ في الفترة من 24 - 29 مايو 2025 ، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية "الصف الثالث الإعدادي" في الفترة من 31 مايو حتى 4 يونيو 2025، والصف الأول والثاني الثانوي الفني بداية من 26 ابريل الحالي.

محافظ المنوفية: رفع درجة الاستعداد بالمدارس

وشدد محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعدادات بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، وتجهيز اللجان الإمتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.