موعد إجازة شم النسيم 2025 في مصر والإجازات الرسمية لهذا العام

يترقب المواطنون في مختلف محافظات الجمهورية موعد إجازة شم النسيم لعام 2025، باعتباره من أبرز الأعياد ذات الطابع التراثي والمحببة لدى المصريين، وبحسب ما تقرر رسميًا، فإن يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025 سيكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم.

وقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يقضي بمنح هذا اليوم إجازة رسمية للعاملين في كافة الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، وكذلك في وحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال، إضافة إلى القطاع الخاص، تقديرًا لأهمية هذا العيد الذي يعود بجذوره إلى الحضارة المصرية القديمة.

قائمة الإجازات الرسمية في مصر لعام 2025:



• الإثنين 21 أبريل: عيد شم النسيم

• الجمعة 25 أبريل: ذكرى تحرير سيناء

• الخميس 1 مايو: عيد العمال

• الخميس 5 يونيو: وقفة عيد الأضحى المبارك

• الجمعة 6 يونيو: أول أيام عيد الأضحى

• السبت 7 يونيو: ثاني أيام عيد الأضحى

• الخميس 26 يونيو: رأس السنة الهجرية

• الإثنين 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو

• الأربعاء 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو

• الخميس 4 سبتمبر: ذكرى المولد النبوي الشريف

• الإثنين 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة

طقوس وأجواء شم النسيم: احتفال متجذر في التاريخ

يُعد شم النسيم من أقدم الأعياد التي ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالحضارة الفرعونية، حيث اعتاد المصريون منذ آلاف السنين على الاحتفال ببداية فصل الربيع في أجواء يسودها البهجة والتقارب العائلي. ومع حلول هذا اليوم، تخرج العائلات إلى الحدائق والمتنزهات لقضاء أوقات مميزة في الطبيعة، وسط الألوان الزاهية وروائح الزهور التي تملأ الأجواء.

أشهر الأطعمة التي يتناولها المصريون في شم النسيم

ويشتهر المصريون في هذا اليوم بتناول أطعمة تقليدية ذات نكهة مميزة، مثل الفسيخ، والرنجة، والبصل، والبيض الملون، وهي أطعمة لا تكتمل أجواء شم النسيم بدونها، ويظل هذا العيد فرصة مميزة للتواصل الأسري والاجتماعي، وتكريمًا لتقاليد توارثها المصريون عبر العصور.