موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أولمبيك ليون في الدوري الأوروبي

يستضيف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره أوليمبيك ليون الفرنسي، على ملعب اولد ترافورد، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم الجاري 2024-2025، اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة مانشستر يونايتد وأوليمبيك ليون

ومن المقرر أن يلتقى الفائز من مباراة مانشستر يونايتد وأوليمبيك ليون مع المتأهل من مباراة رينجرز وأتلتيك بلباو في الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي.

كان فريق مانشستر يونايتد قد تأهل إلى الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي على حساب ريال سوسيداد، بعد الفوز عليه بنتيجة 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل فريق أوليمبيك ليون إلى الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي، على حساب ستيوا بوخارست الروماني بنتيجة 3-1 ذهابًا و4-0 إيابًا.

مانشستر يسعى لاستعادة الانتصارات

ويسعى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، تحت قيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم لاستعادة نغمة الانتصارات وخطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.