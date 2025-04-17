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الخميس 17 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

المطران مار تيموثاوس الخوري يحتفل بخميس"الفصح في حمص"

المطران مار تيموثاوس
المطران مار تيموثاوس متى الخوري
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 احتفل المطران مار تيموثاوس متى الخوري مطران حمص وحماه وطرسوس وتوابعها السورية للسريان الأرثوذكس، صباح يوم الخميس، بالقداس الإلهي  بمناسبة خميس الأسرار (خميس الفصح) ، في كاتدرائية السيدة العذراء أم الزنار بحمص يعاونه كاهنا الرعية الابوان بولس ملكي وميخائيل الخليل، وخدم القداس الذي رفع بألحان الآلام الحزينة شمامسة الكاتدرائية.

عهود الله مع الانسان

والقى المطران مار تيموثاوس متى الخوري كلمة روحية عن خميس العهد تحدث فيها عن عهود الله مع الانسان، تلاها شرحا عن رتبة مسحة المرضى ودهن الزيت التي تقام في مثل هذا اليوم بحسب تقليد الكنيسة محلياً، وبعد أن اقيمت الرتبة مسحت جباه جميع الحاضرين بزيت مسحة المرضى واشتركوا بعدها بالتناول من الأسرار المقدسة.

كما قام الأب ميخائيل الخليل بعد القداس بزيارة قسم من المرضى وكبار السن لمنحهم سر مسحة المرضى وتناول القربان المقدس.

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