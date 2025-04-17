مصرع عامل بناء انهار عليه جدار أثناء عمله في الفيوم

لقى عامل بناء مصرعه، متأثرا بإصابته إثر سقوط حائط عليه وهو يؤدي عمله بقرية العزب التابعة لمركز الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة .

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مركز الفيوم، يفيد بورود بلاغًا بإنهيار جدار أحد العقارات بقريه العزب، بدائرة المركز، ما أسفر مصرع "أسامه .أ.ر .ج" 35 عامًا، عامل، مُقيم بقريه قلمشاة .

سقوط جدار على عامل



وتبين من التحريات الأولية إلى أنه أثناء عمل المتوفى باحدي الوحدات السكنية، وأثناء قيامه بهدم حائط، سقط الحائط عليه، وأدى إلى وفاته في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.



تحرير محضر بالواقعة

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وذلك لدفنه في مقابر اسرته.