في جولة مفاجئة| وكيل تعليم البحيرة يزور مدارس إدارة التحرير.. صور

أجري يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، جولة مفاجئة على عدد من مدارس ادارة التحرير التعليمية تفقد خلالها 6 مدارس، فى إطار سلسلة المتابعات الميدانيه المكثفة لمتابعة انضباط العملية التعليمية والعمل الإدارى بمدارس المحافظة.

وكيل تعليم البحيرة يتابع انتظام الدراسة

واستهل وكيل وزارة التربية والتعليم، جولته بمدرسة محطة الابتدائية التى تضم 10 فصول تعليمية وبها 329 طالبا، كما تفقد مدرسة العزيمة الابتدائية التى تضم 14 فصلا دراسيا وبها 584 طالبا.

وكما تفقد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، كلًا من مدرسة العزيمة الإعدادية المشتركة والتى تضم 10 فصول دراسية بقوة 426 طالب ومدرسة النجاح الإعدادية المشتركة التى تضم 13 فصلا دراسيا بقوة 570 طالبا وطالبة، كما توجه لتفقد مدرسة النجاح الابتدائية التى تضم 15 فصلا دراسيا وبها 627 طالبا.

واختتم وكيل الوزارة، جولتة على مدارس إدارة التحرير التعليمية بتفقد مدرسة النجاح الثانوية المشتركة التى تضم 15 فصلا دراسيا وبها 627 طالبا وطالبة.

وحرص يوسف الديب وكيل الوزارة، على تفقد قاعات الأنشطة والفصول الدراسية ومتابعة نسب حضور الطلاب كما تابع التقييمات الاسبوعية وكراسات الحصة والواجبات ودفاتر المعلمين وسجلات الحضور.

وشدد الديب، على متابعة البرنامج العلاجي فى القراءة والكتابة لتلاميذ المرحلة الابتدائية وتضافر كافة الجهود لتوفير منظومة تعليمية جاذبة محفزة لابنائنا الطلاب لتحقيق اقصى استفادة من العملية التعليمية.

كما تابع انتظام الطلاب داخل الفصول الدراسية و تفاعلهم مع المعلمين وراجع مطابقة قوائم الفصول للتعلميات الوزارية المتعلقة بتخفيض كثافة الفصول كما تابع شرح المعلمين داخل الفصول الدراسبة وتفاعل الطلاب معهم بطريقة منظمة وتربوية فى توصيل المعلومة من خلال نشاط تربوى بطريقة مبسطة وجذابة تعزز التفاعل داخل الفصل.

كما حرص خلال متابعتة الفصول الدراسية بالمرحلتين الابتدائية والاعدادية على الاضطلاع على سير أعمال التقييمات الاسبوعية وكراسات الحصة والوقوف على المستوى التعليمى والواجبات ونسب حضور الطلاب ومتابعة دفاتر التحضير والتزام المعلمين بخطط توزيع المناهج الدراسية

ووجه باجراء التقييمات الاسبوعية والواجبات المنزلية بمواعيدها وتطبيق قرار اعمال السنة وتحفيز الطلاب وضرورة حضورهم وعدم غيابهم، مؤكدًا على أن درجات المواظبة والتقييمات الاسبوعية والامتحانات الشهرية تمثل النسبة الاكبر من درجة الطالب نهاية العام الدراسى ولابد من متابعة نسب الغياب والالتزام بالكتاب الدورى الخاص بمتابعة الغياب اليومى وتفعيل التسجيل الالكترونى للغياب اسبوعيا مع متابعة الانشطة المدرسية وتطبيق لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى وضمان التزام الجميع بالقواعد المنظمة للعمل.

كما حرص أيضا إلى الاستماع إلى اراء الطلاب حول مدى استفادتهم من الشرح داخل الفصول ومن التقييمات الاسبوعية خلال الفصل الدراسي الأول ودور الانشطة المدرسية فى اشباع هواياتهم وتنميتها.

وأكد على ضرورة متابعة عملية تقييم الطلاب لرفع ادائهن ومستواهم الدراسى وتفعيل لائحة الانضباط المدرسى والاهتمام بنظافة الفصول الدراسية ونظافة دورات المياه والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف والخطة الدراسية الموضوعة من قبل الوزارة وتفعيل دور الاشراف خلال اليوم الدراسى حرصا على أمن وسلامة ابنائنا الطلاب والاهتمام بطابور الصباح وتفعيل الإذاعة المدرسية بموضاعات هادفة لغرس قيم المواطنة وتنمية الولاء والانتماء وحب الوطن.

نظام البوكلت للشهادة الإعدادية

وخلال جولتة تحاور مع طلاب المرحلة الإعدادية حول أهمية تطبيق نظام البوكلت واهميتة فى تحقيق العدالة بين الطلاب وجودة عملية التصحيح والحد من فرص الغش حيث وجه بضرورة تدريب طلاب الشهادة الإعدادية على أسئلة الامتحانات بنظام البوكلت وعمل اختبارات تجريبية لهم واعدادهم جيدا على نظام الامتحانات.

ووجه بالاسراع فى تنفيذ توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والانتهاء من أعمال دهان الفصول وتشجير المدارس وتفعيل مبادرة افضل فصل دراسى وأفضل مدرسة.

وفى ختام جولتة أكد يوسف الديب وكيل الوزارة، على أن لجان المتابعة بالمديرية تقوم بمتابعة جميع المدارس بكافة مراحلها ونوعياتها التعليمية بشكل دورى ومستمر بدءا من الصباح الباكر حيث يقوم اعضاء قسم المتابعة ومديرى المراحل التعليمية ورؤساء الاقسام بالمرور الميدانى وذلك جنبا الى جنب مع متابعة مديرى عموم الادارات التعليمية والتواجيه المختلفة على المدارس لضبط مسار العمل وتقديم افضل الخدمات التعليمية والمنتج التربوى المتميز والمتطور لأبنائنا الطلاب.