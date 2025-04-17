هيئة الكتاب تنظم فعاليات ثقافية وفنية للأطفال بمركز الشروق الثقافي.. صور

نظمت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية المخصصة للأطفال في مركز الشروق الثقافي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الوعي الثقافي وتنمية المواهب لدى النشء في مدينة الشروق والمناطق المجاورة.

ورش فنية وعروض لتحفيز الأطفال

تضمنت الفعاليات ورشًا فنية متنوعة، مثل الرسم والتشكيل والحرف اليدوية، بالإضافة إلى عروض فنية تهدف إلى تحفيز الإبداع وتعزيز القيم الثقافية لدى الأطفال، كما شملت الأنشطة ورش حكي تفاعلية، حيث استمتع الأطفال بسرد القصص وتعلم مهارات التعبير الشفهي.



يُذكر أن مركز الشروق الثقافي، الذي افتتحته وزارة الثقافة في عام 2023، يُعد من أبرز المراكز الثقافية في المدن الجديدة، ويضم قاعات متعددة للأنشطة، منها قاعة للمسرح، وقاعة ندوات، وقاعة حاسب آلي، وقاعة أنشطة للطفل، وقاعة لكتاب الطفل، بالإضافة إلى مركز لتنمية المواهب بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية.

استراتيجية الهيئة المصرية العامة للكتاب لنشر الثقافة والفنون

تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الهيئة المصرية العامة للكتاب لنشر الثقافة والفنون بين مختلف فئات المجتمع، وخاصة الأطفال، بهدف بناء جيل واعٍ ومبدع يسهم في نهضة الوطن.