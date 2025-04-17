«المركزي لتحليل متبقيات المبيدات» يبدأ تجهيز مقره الجديد ببني سويف

أعلن المعمل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (QCAP) عن بدء أعمال التجهيز لمقره الجديد بمحافظة بني سويف، والذي يأتي في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم منتجي ومصدّري الحاصلات البستانية (مثل البصل، الثوم، الفاصوليا الخضراء، الرمان، والعنب) والنباتات الطبية والعطرية بمحافظات صعيد مصر.



ويعد هذا التوسع استجابة مباشرة لحاجة السوق المحلي والدولي لمعامل معتمدة قريبة من مناطق الإنتاج، بما يساهم في تسهيل الإجراءات وتسريع زمن الحصول على نتائج التحاليل المعتمدة دوليًا، مما يعزز فرص التصدير ويدعم الاقتصاد الوطني.

وسيسهم المقر الجديد في تقليل أعباء النقل وتكاليف التحاليل على المزارعين والمصدرين بمحافظات الصعيد، بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء وتحقيق متطلبات الأسواق العالمية، وخاصة الأوروبية، التي تشترط تحاليل دقيقة ومعتمدة لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في المنتجات الزراعية.

جدير بالذكر أن معمل QCAP هو أحد المعامل المرجعية المعتمدة دوليًا، ويقدم خدماته باستخدام أحدث التقنيات وفقًا لأعلى معايير الجودة المتبعة عالمياً والمعتمد من جهات الاعتماد الدولية.