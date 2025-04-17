4 مواجهات حاسمة في كأس عاصمة مصر

تختتم اليوم الخميس منافسات الجولة الأخيرة من كأس عاصمة مصر بإقامة 4 مباريات قوية بين الفرق، في إطار الجولة الخامسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بكأس الرابطة "كأس عاصمة مصر"

شباب الأهلي أمام فاركو

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراته الأخيرة في بطولة كأس عاصمة مصر "كأس الرابطة" عن الموسم الجاري، أمام فريق فاركو في ختام دور المجموعات بالبطولة، ويلتقي الأهلي مع فاركو على استاد "السلام" في إطار الجولة الخامسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بكأس الرابطة "كأس عاصمة مصر" بعدما ودع الفريق الأحمر البطولة رسميا بالهزيمة من إنبي وطلائع الجيش.

ويخوض الأهلي مباراة فاركو بفريق الشباب في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة بعدما قررت إدارة النادي اللعب بفريق الشباب مواليد 2005، بسبب انشغال الفريق الأول بمواجهات دوري أبطال أفريقيا.

طلائع الجيش يتحدى إنبي

فيما يواجه فريق طلائع الجيش في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم الخميس، نظيره إنبي في إطار مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس عاصمة مصر.

حيث يحل إنبي في مباراة اليوم والتي تقام على أرض استاد جهاز الرياضة العسكري ضيفًا ثقيلاً على نظيره إنبي.

المصري في مواجهة قوية مع غزل المحلة

كما يواجه النادي المصري البورسعيدي بقيادة التونسي أنيس بوجلبان، اليوم الخميس، نظيره فريق غزل المحلة، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

ويلتقي فريقين المصري وغزل المحلة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في ترتيب مجموعته ببطولة كأس عاصمة مصر برصيد 3 نقاط جمعها من خلال 3 مباريات، تعادل فيها جميعا، ويتصدر البنك الأهلي المجموعة برصيد 8 نقاط، ويأتي فريق سيراميكا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما يأتي غزل المحلة في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ثم المصري بنفس الرصيد، ويقبع زد المجموعة برصيد نقطة واحدة.

زد يشتبك مع سيراميكا

كما يلتقي زد إف سي مع سيراميكا كليوباترا بملعب المقاولون العرب، في السابعة مساء اليوم الخميس، في الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويحتاج غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا للفوز، وفي حالة فوزهما سيتساويان في رصيد سبع نقاط ويتم الاحتكام لفارق الأهداف.

وحتى الآن تأهلت ستة فرق للدور ربع النهائي وهى بتروجت ومودرن سبورت من المجموعة الأولى والبنك الأهلي من المجموعة الثانية وإنبي من المجموعة الثالثة وحرس الحدود والإسماعيلي من المجموعة الرابعة.