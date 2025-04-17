تعزيز التدريب والابتكار في القطاع الزراعي بجامعة عين شمس

استقبل الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور ولاء عبدالغني السيد، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، لبحث سُبل التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمؤسسات الأكاديمية.

تعاون استراتيجي بين "المواصفات والجودة" وجامعة عين شمس لدعم البحث العلمي

تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجالات المواصفات والجودة والتدريب، إضافة إلى دعم البحث العلمي والتطبيقات العملية في القطاعين الزراعي والغذائي.

كما اصطحب رئيس الهيئة عميد كلية الزراعة في جولة تفقدية داخل المعامل الغذائية التابعة للهيئة، حيث تم استعراض الإمكانيات الفنية والتقنية المتطورة التي تمتلكها تلك المعامل.

وأشاد الدكتور ولاء عبدالغني بالإمكانات المعملية المتميزة للهيئة، مؤكدًا أن هذا النوع من التعاون يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار وتطوير جودة المنتجات الغذائية، بما يتماشى مع المعايير القومية والدولية، ويسهم في النهوض بالقطاع الزراعي والغذائي في مصر.