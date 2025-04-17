هنو: نجاح مبادرة “محفوظ في القلب” يعكس دور الثقافة في ترسيخ الهوية الوطنية

ثمن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، النجاح اللافت الذي حققته مبادرة “محفوظ في القلب.. لعزة الهوية الوطنية”، والتي أقيمت في 16 أبريل بجميع محافظات الجمهورية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، مؤكدًا أن هذا النجاح يجسد الدور المحوري للثقافة في بناء الوعي وترسيخ الهوية الوطنية.

باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية للاحتفاء بأديب نوبل

وأوضح الوزير أن وزارة الثقافة نظمت، بالتعاون مع عدد كبير من الجهات الحكومية، باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية التي استعرضت إسهامات الأديب العالمي نجيب محفوظ، ودوره في تشكيل وجدان المجتمع المصري وتعميق الانتماء للهوية الثقافية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تكامل الجهود بين مؤسساتها.

وأعرب وزير الثقافة عن بالغ تقديره للدعم الكبير الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من خلال توجيهاته الدائمة بأهمية تنسيق الجهود بين الوزارات بما يعكس اهتمام القيادة السياسية بالثقافة كأداة فاعلة في بناء الإنسان.

إتاحة عرض المواد التوعوية عبر شاشات المترو

كما توجه بالشكر إلى الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لدوره في دعم المبادرة من خلال إتاحة عرض المواد التوعوية عبر شاشات المترو، ما ساهم في توسيع قاعدة الجمهور المستهدف، وجعل قضية الهوية الوطنية أكثر حضورًا لدى فئات غير تقليدية من الجمهور.

مشاركة طلاب المدارس في فعاليات الاحتفاء بنجيب محفوظ

وأشاد وزير الثقافة أيضًا بتعاون الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي أتاح مشاركة طلاب المدارس في الفعاليات، ما عزز الوعي الثقافي لدى الأجيال الجديدة، وعكس إيمانًا حقيقيًا بأهمية دور الثقافة في التعليم وبناء الوعي.

نقل فعاليات “محفوظ في القلب” إلى الجاليات المصرية حول العالم،

كما أعرب عن امتنانه للدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على ما قدمه من دعم عبر السفارات والمكاتب الثقافية لنقل فعاليات “محفوظ في القلب” إلى الجاليات المصرية حول العالم، ما ساهم في تعزيز انتمائهم وارتباطهم بالوطن وجذوره الثقافية.

إنتاج وترويج محتوى ثقافي مستوحى من كنوز ماسبيرو

وشكر وزير الثقافة كلًا من المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والإعلامي الكبير أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على ما قدّماه من دعم إعلامي كبير في إنتاج وترويج محتوى ثقافي مستوحى من كنوز ماسبيرو، وتسليط الضوء على فعاليات المبادرة داخل مصر وخارجها، وهو ما أسهم في إيصال رسالة المبادرة إلى جمهور واسع ومتعدد.

مشاركة طلاب المدارس فى زيارة متحف نجيب محفوظ بالجمالية

وأثنى الوزير على دعم الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، للفعاليات بالمحافظات، والدور الذي قام به السادة المحافظون، لا سيما الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الذي شارك مجموعة من طلاب المدارس في زيارة متحف نجيب محفوظ بتكية أبو الذهب بحي الجمالية، في خطوة تُجسد العدالة الثقافية والوصول إلى جميع فئات المجتمع.

واختتم الدكتور أحمد فؤاد هنو تصريحه بالتأكيد على استمرار وزارة الثقافة في تنفيذ تكليفاتها ضمن خطة الدولة لبناء الإنسان المصري، عبر تنظيم فعاليات ثقافية تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم الثقافية في وجدان المجتمع.