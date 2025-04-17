السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لجهود البرلمان العربي في تحقيق أهدافه

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، محمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

‏‎وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء على تقديره واعتزازه بالجهود التي يبذلها البرلمان العربي بإعتباره منصة للحوار حول سبل تعزيز مصالح الشعوب العربية، مشيداً بالعمل الدؤوب الذي يقوم به أعضاء البرلمان لتعزيز الروابط بين الدول العربية، بما يخدم أهداف منظومة العمل العربي المشترك.

وأكد الرئيس دعم مصر الكامل لجهود البرلمان العربي في تحقيق أهدافه، خاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي يمر بها العالم العربي، والتي تستوجب تكاتف الجهود للحفاظ على مصالح الأمة العربية ومقدرات شعوبها.

