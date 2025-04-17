أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية، في إطار سعيها المستمر لتخفيف معاناة المرضى وتوفير خدمات طبية عالية الجودة في جميع المستشفيات.

إجراء 70 عملية باستخدام تقنية HIPEC لعلاج السرطان بمعهد أورام دمنهور

وفي هذا السياق، أشار الدكتور رجب شريف مدير مركز علاج الأورام بدمنهور، إلى أنه تم إجراء أكثر من 70 عملية باستخدام تقنية العلاج الكيميائي الحراري داخل البطن (HIPEC)، والتي تمثل نقلة نوعية في علاج بعض أنواع السرطان المتقدمة، خاصة أورام الغشاء البريتوني.

وتعتمد تقنية HIPEC على توصيل العلاج الكيميائي بشكل مباشر وفعّال للمنطقة المصابة داخل البطن، باستخدام حرارة مدروسة لتعزيز فاعلية الدواء، مما يرفع من نسب الشفاء ويقلل المضاعفات مقارنة بالطرق التقليدية.

ويمتلك مركز أورام دمنهور أحدث نسخة من جهاز HIPEC، ويضم فريقًا طبيًا مؤهلاً ومدربًا على أعلى مستوى، ما جعله واحدًا من المراكز القليلة في مصر التي توفر هذا النوع المتقدم من العلاج، ويعكس ذلك التقدم الملحوظ في مستوى الخدمات المقدمة لمرضى الأورام داخل محافظة البحيرة.

نائب وزير الصحة يعقد اجتماعًا مع مديري مستشفيات البحيرة

ترأس الدكتورعمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعين موسعين على فترتين بنقابة الأطباء بالبحيرة، بحضور الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأولية وتنمية الأسرة بالوزارة، الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ولفيف من قيادات الوزارة.

جاء الإجتماع الأول مع مديري المستشفيات التابعة للوزارة بالمحافظة، مدير الطب الوقائي، مدير الطب العلاجى، مدير المعامل، مدير إدارة المستشفيات، مدير الصيدلة، مدير صحة البيئة، مدير الصحة المهنية، مديرمراقبة الاغذية، مدير الترصد، فريق مكافحة العدوى بالمديرية، فريق مكافحة الفيروسات الكبدية، مدير التموين الطبي، مدير الصيانة، مدير التخطيط.

وجاء الإجتماع الثانى مع مدير الوقائي مدير الرعاية الأساسية، مدير مكافحة الأمراض المعدية، البلهارسيا، الملاريا، الترصد ومسئول التطعيمات، الجذام ومدير صحة البيئة، مدير مراقبة الأغذية، مدير المعمل المشترك، مدير وحدة النفايات، مدير الرصد البيئي، مدير الصحة المهنية، مدير إدارة المعامل، مدير المتوطنة والادارات التابعه لها، مكافحة ناقلات الأمراض، مدير رعاية الأمومة والطفولة، منسق السن المدرسي، منسق الرعاية المتكاملة، منسق الحد من الإعاقة، منسق المبادرات - مدير الأسنان، مدير الصيدلة، مدير التخطيط، مدير التفتيش المالي، مدير مركز المعلومات، مدير التموين الطبي، مدير الصيانة.

وعلى مستوى الإدارات الصحية مديرى الادارات وكذلك مسئولى الوقائي، مسئولي رعاية الامومة والطفولة، مسئولي المتوطنة - مسئولى الرعاية الأساسية.

واطلع نائب وزير الصحة، خلال الإجتماعين على تقرير مفصل عن الأداء الفني للمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، حيث تم استعراض ومناقشة جميع السلبيات التي تم ملاحظتها خلال الزيارة.