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الخميس 17 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

افتتاح أول مركز لفحص المقبلين على الزواج بوحدة طب أسرة المنصورية بدراو

إفتتاح أول مركز لفحص
إفتتاح أول مركز لفحص المقبلين على الزواج بوحدة طب أسرة المنص
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افتتحت أول مركز لفحص المقبلين على الزواج بوحدة طب أسرة المنصورية الجديدة التابعة لإدارة دراو الصحية، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمقبلين على الزواج، وبناءً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان. 

افتتاح أول مركز لفحص المقبلين على الزواج بوحدة طب أسرة المنصورية بدراو

افتتاح مركز لفحص المقبلين على الزواج بوحدة طب المنصورية لخدمة أهالى قرى غرب النيل

أوضح الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة، أنه تنفيذا لتعليمات محافظ أسوان لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمن استراتيجية الدولة لتيسير الحصول على الرعاية الطبية وتذليل كافة الصعوبات فقد تم افتتاح مركز لفحص المقبلين على النيل بوحدة طب المنصورية لخدمة أهالى قرى غرب النيل.

تسهيل إجراءات إتمام فحص المقبلين على الزواج

وأكد وكيل وزارة الصحة على أن هذه الخطوة تأتى سعيا لتسهيل إجراءات إتمام فحص المقبلين على الزواج دون الحاجة لعبور نهر النيل، ولتخفيف أي معاناة عن المواطنين، وبما يساهم في تيسير الحصول على الخدمات المناسبة على الوجه الأكمل.

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