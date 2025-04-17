القومي للمرأة يعلن أسماء المشروعات الفائزة في برنامج حاضنة أعمال رواق القاهرة

أعلن المجلس القومي للمرأة أسماء المشروعات الفائزة فى برنامج حاضنة أعمال رواق القاهرة، في إطار أول حاضنة أعمال للمجلس بالتعاون مع خبراء حاضنة أعمال رواق القاهرة.

دعم ومساعدة رائدات ورواد الأعمال والمبتكرات والمبتكرين

أكدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس أن المشروعات الفائزة تعد نتاج المعسكر التدريبى الذي تم بالشراكة بين المجلس وحاضنة أعمال رواق القاهرة، مشيدة بالتعاون المثمر وهذه الشراكة، مشيرة إلى أن الهدف هو دعم ومساعدة رائدات ورواد الأعمال والمبتكرات والمبتكرين من المحافظات المستهدفة في تحويل أفكارهم وإبتكاراتهم إلى حلول قابلة للتطبيق، تسهم في حل المشكلات التي يعاني منها المجتمع، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، متوجهة بخالص الشكر لجميع المشاركات والمشاركين في البرنامج على إبداعهم ومساهماتهم القيمة، متمنية المزيد من المشاركات فى الفعاليات القادمة، كما تقدمت بخالص التهاني لجميع المشروعات الفائزة.



أماني الشريف: المعسكر التدريبي أثمر عن الخروج بأفكار جديدة ومبتكرة

وأوضحت الدكتورة أماني الشريف نائبة رئيس جامعة عموم إفريقيا التابعة للاتحاد الإفريقي أن المعسكر التدريبي أثمر عن الخروج بأفكار جديدة ومبتكرة من أبناء وبنات المحافظات والتي تُرجمت فى هذه المشروعات التي عرضت أمام لجنة فحص المشروعات برئاسة الدكتورة أماني الشريف نائبة رئيس جامعة عموم إفريقيا التابعة للاتحاد الإفريقي ونخبة من المتخصصين، حيث تم عرض 13 مشروع فردي و21 مشروعا جماعيا، فاز منها 10 مشروع فردي و13 مشروع جماعي.

وفاز في البرنامج فى فئة المشروعات الفردية كل من مشروع تمور لايف، ومجففات شيمو، وكروس باج، والنور لتجفيف الخضار والفاكهة، والعالمية للخزف، ورشروش فاميلي ستور، وسوى برو، وhermo ponics، وamal hand made، وزينب جمال اكسسوارك سر أناقتك.

فيما فازت في فئة المشروعات الجماعية كل من Grecem، وMacrame hand made، ومشغل الولاء فاشون، وFoodix، وEGY Smart، وBioagrix، وSunergy، وGHAZAL Gallery، ورابحة وآمنة للاقتصاد الدوار، وBiochar by waste، وخيوط ذهبية، وNHA، وترافيل كيك.

ويأتي ذلك ضمن مشروع "مواجهة الأسباب الاقتصادية المؤدية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا.