بسبب منتخب الصالات.. توقف مباريات دوري الكرة النسائية لمايو

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن توقف الجولة الثامنة من الدوري الجاري لكرة القدم النسائية، وذلك حتى بداية شهر مايو المقبل، وذلك بسبب خوض المنتخب الوطني للكرة النسائية للصالات والذي يغادر يوم السبت المقبل الموافق 19 إبريل الى دولة المغرب.

حيث كانت قد خاضت فرق الكرة النسائية لمبارياتها بالجولة السابعة من الدوري يوم الإثنين الماضي الموافق 14 ابريل والتي انتهت بتصدر فريق مسار لقمة الدوري ليليه فريق الأهلي وبعدها فريق وادي دجلة.

منتخب الكرة النسائية للصالات

وكان قد حدد الجهاز الفني للمنتخب الوطني للكرة النسائية للصالات، بقيادة نادر رشاد، 19 أبريل الجارى للسفر إلى المغرب للمشاركة فى أمم أفريقيا، واختار الجهاز الفنى 16 لاعبة للانتظام في معسكر مغلق بمركز المنتخبات الوطنية خلال الفترة من 14 إلى 19 أبريل استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي ينظمها الاتحاد الأفريقي لأول مرة في تاريخه، ويستضيفها المغرب خلال الفترة من 22 إلى 30 من الشهر الحالي، بمشاركة 9 منتخبات هي: مصر - المغرب - أنجولا - الكاميرون - غينيا - مدغشقر - ناميبيا - السنغال - تنزانيا.

قائمة لاعبات المنتخب الوطني للكرة النسائية للصالات

وجاءت قائمة لاعبات المنتخب الوطني للكرة النسائية للصالات: يارا صبري السيد - إسراء فرح فؤاد - مني السيد محمد - شروق إبراهيم جمعة- ملك عمرو محمد - ندى مؤمن محمد - نورهان عاشور سيد - أسماء علي محمد - ميرنا محسن عبد الغني - ندى إبراهيم الغريب - بسملة فتحي محمد - آية محمد عزب - فاطمة مصطفى حسن - فرح سمير علي – سهيلة حسين- أمينة وليد.