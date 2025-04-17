التصريح بدفن جثة المتهم بتعذيب ابنتيه حتي الموت بالساحل

أمرت نيابة شمال القاهرة بالتصريح بدفن جثة المتهم بتعذيب ابنتيه حتى الموت بسبب فصلهما وتغيبهما عن المدرسة بمنطقة الساحل بوفاته إثر تعرضه لغيبوبة سكر داخل محبسه وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

بلاغ بمصرع فتاتين



وتلقي قسم شرطة الساحل، بلاغا يفيد بوجود جثتين بدائرة القسم وانتقلت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة إلى مكان الواقعة مدعومين بسيارتي إسعاف، وبالفحص والتحريات تبين العثور على الجثتين متجردتين من ملابسهما وبهما آثار تعدى وتعذيب، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتوصلت التحريات إلى أن الأب وراء ارتكاب الواقعة بمشاركة الأم.





ضبط المتهم وزوجته





وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد مكان اختباء الزوجان، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم إلقاء القبض عليهما واقتيادهما إلى ديوان القسم.



اعترف الأب



وكشفت التحريات التى أجرتها أجهزة الأمن أن الأب اعترف بارتكابه الجريمة الفتاتين وأنه تمني أن يلتحقوا بكلية الطب كما رسم بخياله وظل يحلم طيلة أشهر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.