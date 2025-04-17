نادي ليفربول يعلن تجديد عقد فان دايك لموسمين

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي ، تجديد عقد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، ليستمر في الفريق لمدة موسمين بعد رحلة بدأت منذ 7 مواسم ونصف في أنفيلد.

ويأتي هذا التجديد عقب موافقة محمد صلاح أيضًا على تجديد عقده مع النادي الأسبوع الماضي.

تصريحات فان دايك بعد التجديد

وقال فان دايك في تصريح لموقع النادي: "أنا سعيد جدًا، وفخور جدًا، من الواضح أن هناك الكثير من المشاعر التي تخطر ببالي الآن وأنا أتحدث عن هذا الأمر".

وأضاف، "إنه شعور بالفخر، إنه شعور بالفرح. إنه أمر لا يُصدق. إن رحلة مسيرتي المهنية حتى الآن، وأن أتمكن من تمديدها لعامين آخرين في هذا النادي، أمر مذهل، وأنا سعيد جدًا".