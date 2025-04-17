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الخميس 17 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يكلف بتكثيف عمل اللجان للمرور على محلات الفسيخ

محافظ أسوان يكلف
محافظ أسوان يكلف بتكثيف عمل اللجان المشتركة للمرور على محلات
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كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكثيف عمل اللجان المشتركة من المحليات وجهاز حماية المستهلك ومديريات الصحة والتموين والبيئة للمرور المفاجئ اليومى على محلات بيع الأسماك المملحة من الفسيخ وغيرها للتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وخاصة مع قرب إحتفالات أعياد الربيع وشم النسيم ، وذلك من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

محافظ أسوان يكلف بتكثيف عمل اللجان المشتركة للمرور على محلات بيع الفسيخ 

غلق فوري للمحلات المخالفة

وشدد محافظ أسوان على إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين، وتحرير محاضر، مع الغلق الفورى لأى محلات يتم ضبط مخالفات لديها، فضلاً عن القيام بإعدام أى مضبوطات.

وفى هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة طه حسين بتنظيم حملات مكبرة بالأسواق المختلفة بمشاركة المختصين بجهاز حماية المستهلك والصحة والتموين والبيئة.

وأسفرت الجهود عن تحرير 26 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، وكذا عدم وجود شهادات صحية وللنظافة العامة والبيع بأزيد من الأسعار المقررة ولمنتجات غذائية منتهية الصلاحية ، مع إعدام 35 كيلو جرام من الأسماك المملحة لعدم جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

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