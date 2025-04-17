المفوضية السامية لحقوق الإنسان في فلسطين: الأوضاع داخل قطاع غزة كارثية

قال أجيث سانجاي، مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في فلسطين، إن الأوضاع في قطاع غزة كارثية ومدمرة منذ أكتوبر 2023 وكان هناك تداعيات صعبة للغاية وخلال الأشهر القليلة الماضية كان هناك تداعيات خطيرة حيث منعت إسرائيل إدخال المساعدات بكل أشكالها وكذلك كل الإمدادات من الغذاء أو المياه النظيفة.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" مع كريم حاتم، أن هناك خفض في وتيرة إدخال المساعدات ونقص شديد في الغذاء بسبب التعنت الإسرائيلي وهناك حاجة ماسة وملحة لدخول الإمدادات والمواد الغذائية بكل عاجل.

وتابع، أن غزة تعيش وضعا كارثيا وفي ظل ظروف الحرب ما يحدث من منع لدخول الغذاء فهي جرائم ضد البشرية ودفع مواطنون إلى أماكن مزدحمة وصغيرة بغزة مما يؤدي إلى مشكلات كثيرة تصاحب عمليات النزوح الكثيف، وقصور كبير في إمدادات الغذاء والدواء، حيث يعاني الملايين مما تسبب في إجهاد وتعب الكثير من المواطنين، مما يسبب تبعات كارثية.