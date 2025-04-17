أطفال الخيالة يبدعون في عالم أديب نوبل ضمن فعاليات قصور الثقافة.. صور

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية الموجهة للأطفال بمنطقة الخيالة، ضمن فعاليات المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة.

ويأتي ذلك ضمن احتفاء وزارة الثقافة بالأديب العالمي نجيب محفوظ، تحت شعار "محفوظ في القلب"، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة،

ورش حكى وقصص عن أديب نوبل

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وشهدتها مدرسة تحيا مصر بالخيالة، وقدمت خلالها ورشة حكي "كُتاب صغار على طريقة نجيب محفوظ"، تعرف خلالها الأطفال على السيرة الذاتية للأديب العالمي، واستمعوا إلى قصة "جنة الأطفال"، ثم شاركوا في نشاط كتابي مبتكر، مع تجربة كتابة نهايات مختلفة من قبل الأطفال للقصة، وقدمت الورشة الكاتبة شرين عبد المولى.

رسم وتلوين بخامات متنوعة لشوارع القاهرة

كما تضمنت الفعاليات ورشة فنية قدمتها الفنانة هدى يحيى، أبدع خلالها الأطفال في رسم وتلوين مشاهد مستوحاة من شوارع القاهرة كما تجلت في أعمال محفوظ الأدبية مثل "خان الخليلي" و"بداية ونهاية"، باستخدام خامات متنوعة مثل الصلصال والألوان.

حرف ومهارات يدوية للأطفال

وفي نشاط للحرف اليدوية، تعلم الأطفال تصميم أساور باستخدام الخرز وخيوط الصنارة، نفذته الفنانة شهد عيد، ضمن أنشطة تنمية المهارات اليدوية وتعزيز الحس الإبداعي لدى الأطفال.

نفذت الفعاليات من خلال المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة، بإشراف د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل، في سياق برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، احتفاء بمسيرة الأديب الكبير نجيب محفوظ.

الاحتفاء بالأديب نجيب محفوظ

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا مكثفا خلال شهر أبريل الحالي احتفاء بالاسهامات الكبيرة لمحفوظ، يتضمن أكثر من 100 فعالية كبرى، تتنوع ما بين عرض الأفلام التسجيلية، المعارض والورش الفنية، اللقاءات التثقيفية، الأمسيات الشعرية، وورش الحكي، بمشاركة لفيف من الأدباء والمفكرين، وذلك بالقاهرة والمحافظات.



