محافظ كفر الشيخ يستقبل رئيس البورصة المصرية

استقبل اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، في زيارة هامة تُجسّد التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والأكاديمية والتنفيذية لخدمة أهداف التنمية وبناء الإنسان، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظة كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والبورصة المصرية.

زيارة رئيس البورصة المصرية لمحافظة كفر الشيخ

وتأتي الزيارة على هامش فعاليات الندوة التثقيفية التي تستضيفها جامعة كفرالشيخ، حول "أساسيات الاستثمار في البورصة المصرية"، والتي تشهد حضور المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات، وأبناء الجامعة من الطلاب والطالبات.

محافظ كفر الشيخ يشيد بدور البورصة المصرية

وخلال الاستقبال، أعرب محافظ كفرالشيخ عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به البورصة المصرية في نشر ثقافة الاستثمار، وربط المفاهيم الاقتصادية بالواقع المجتمعي، مشيدًا بافتتاح مركز محاكاة البورصة الرقمية والتكنولوجية بالجامعة، مؤكدًا أنه يُعد إنجاز جديد نحو تمكين الشباب وتطوير قدراتهم التكنولوجية والمعرفية.

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