الكاردينال دومينيكو كالكانيو يترأس قداس الميرون في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان

ترأس الكاردينال دومينيكو كالكانيو، صباح اليوم الخميس، قداس الميرون في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان، بمناسبة يوم خميس الأسرار، خلال القداس، قام الكاردينال بباركة زيت العماد وزيت المرضى، وكرّس زيت الميرون.

البابا فرنسيس: يسوع المسيح محور الرجاء

في بداية الذبيحة الإلهية، قرأ الكاردينال كالكانيو نص العظة التي أعدها البابا فرنسيس لهذه المناسبة، وجاء فيها: "إن الألف والياء، الذي هو كائن وكان وسيأتي، وهو القدير"، في إشارة إلى يسوع المسيح الذي يصفه القديس لوقا في مجمع الناصرة، بين الذين يعرفونه منذ طفولته والذين اندهشوا من أعماله. وأضاف الكاردينال: "إن الوحي – الرؤيا – يُمنح ضمن حدود الزمان والمكان، حيث يصبح الجسد المحور الذي يرتكز عليه الرجاء: جسد يسوع وجسدنا."

تجديد الكهنة لوعودهم في خميس الأسرار إعلان للتوبة والأمل

وتابع الكاردينال حديثه عن تاريخ الكهنة، مشيرًا إلى أن تجديدهم لوعودهم الكهنوتية في خميس الأسرار يعني الاعتراف بأنهم لا يستطيعون فهم تاريخهم إلا في ضوء يسوع الناصري، كما أضاف أن الله يفتح في كل قصة من قصصنا "يوبيلًا"، أي زمن وواحة نعمة، وقال: "فلنسأل أنفسنا: هل أتعلم أن أقرأ حياتي؟ أم أنني أخاف من قراءتها؟"

دعوة للكهنة لتجديد أنفسهم

وأكد الكاردينال أن الشعب يجد راحته عندما يبدأ اليوبيل في حياتنا، مشيرًا إلى أن الكهنة يتجاوزون الإكليروسية ليصبحوا مبشّري رجاء، وفي السياق ذاته، ذكر أن يسوع، الذي أعلن في الكتاب المقدس "هاءنذا أجعل كل شيء جديدًا"، قد شق حجاب الهيكل ليعد للبشرية مدينة جديدة لا تُغلق أبوابها أبدًا.

كما أضاف الكاردينال كالكانيو أن السنة اليوبيلية هي دعوة خاصة للكهنة للبدء من جديد تحت شعار التوبة، ودعاهم إلى أن يتحول كهنوتهم إلى خدمة يوبيلية تشبه خدمة يسوع في تفرغها وصدقها.

كلمة الله كمرشد للكهنة تحقيق الدعوة الإلهية في حياتهم اليومية

وأوضح أن كلمة الله هي "التراب الحيوي" الذي يستند إليه الكاهن، وأشار إلى أن يسوع، وهو يعلم تمامًا ما يبحث عنه، اختار مقاطع من الكتاب المقدس لتكون دعوة له وللآخرين، وجعلنا مدعوين لتحقيق كلمات الله في حياتنا اليومية.

زيت الميرون سر تحويلي في مراحل الحياة المسيحية

وفي الختام، دعا الكاردينال الكهنة إلى أن يتبنوا إيمانهم بكل أمانة، وأن يتحققوا من أنهم يسيرون على الطريق الذي يؤدي إلى تحرير الناس.

وقال: "إن زيت الميرون المقدس، الذي نكرّسه اليوم، هو ختم هذا السرّ التحويلي في مختلف مراحل الحياة المسيحية." وأضاف: "فلنتذكر أن الله لا يُخفق أبدًا، ويجب أن نؤمن بأن العمل هو عمل الله."

دعوة للعيش في فرح الملكوت

وشدد على ضرورة أن يعيش الجميع فرح الملكوت الذي يعوّض كل تعب، لأن الله هو الذي يُنبت، وهو الذي يَمسح عبيده بزيت الابتهاج. واختتم الكاردينال قائلاً: "إنَّ الله أحب العالم حتى إنه جاد بابنه يسوع، وهو الذي يَمسح جراحنا، ويجفف دموعنا. له الملك والمجد إلى أبد الآبدين. آمين."