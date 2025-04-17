في قلب مجمع الفنون.. شارع العلوم يضيء جامعة حلوان بأكبر عرض علمى

استضاف مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان العرض العلمي العالمي "The Greatest Science Show" في نسخته الجامعية، وذلك من خلال فعالية "شارع العلوم – نجم العلوم" .

إقبال كثيف من الطلاب

وشهدت الفعالية إقبالًا طلابيًا كثيفًا، حيث امتلأت مسرح مجمع الفنون والثقافة بطلاب الجامعة الذين تفاعلوا بحماس مع العروض العلمية المقدّمة، والتي تنوعت بين تجارب فيزيائية مبهرة وابتكارات علمية نالت إعجاب لجنة التحكيم والجمهور، بما يعكس حرص الجامعة على احتضان الفعاليات النوعية التي ترتقي بالفكر والخيال العلمي لدى الشباب الجامعي.

أهمية دمج المعرفة العلمية

واكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أن الجامعة رائدة في استضافة هذا الحدث العلمي المميز، مؤكدًا أن جامعة حلوان تؤمن بأهمية دمج المعرفة العلمية بالأنشطة الطلابية كوسيلة فعّالة لبناء شخصية الطالب الجامعي، وصقل مهاراته في مجالات التفكير النقدي والابتكار، مشيدًا بالدور البارز لأسرة من أجل مصر في تقديم هذا النموذج المشرف من الفعاليات.

وقد أعرب الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن سعادته بهذا الحدث العلمي الفريد، مؤكدًا أن عرض "شارع العلوم" قدّم محتوى علميًا ثريًا بأسلوب مبسط وشيّق، استطاع أن يقرّب المفاهيم العلمية والنظريات المعقدة إلى أذهان الطلاب من خلال تفاعلات وتجارب حية قدّمت بأسلوب يشبه العروض المسرحية، ما ساهم في جذب اهتمام الطلاب وتحفيز فضولهم العلمي، مشيرًا إلى أهمية هذا النوع من الفعاليات في ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي بطريقة إبداعية ملهمة.

أهمية المجمع الثقافي بجامعة حلوان

واضاف الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة أن هذا الحدث العلمي يؤكد أن المجمع ليس فقط حاضنًا للفنون، بل منصة ديناميكية تحتضن الفكر والتجربة والعلم، وتُقدم تجربة متكاملة للجمهور تجمع بين الترفيه والمعرفة في آن واحد.

وقد توجت الفعالية بإعلان نتائج مسابقة "نجم العلوم"، التي حصد فيها الطالب محمد أحمد المركز الأول وجائزة مالية قدرها 7000 جنيه بالإضافة إلى فرصة للعمل في المخيم الصيفي مع فريق "شارع العلوم"، تلتها روان محمد في المركز الثاني بجائزة 3000 جنيه وفرصة مماثلة، بينما حلت مريم البدري في المركز الثالث، فيما جاءت المراكز من الرابع إلى الخامس من نصيب عامر أيمن وأندرو شنوده على التوالي. وقد عكست العروض المقدمة مستوى متميزًا من الفهم العلمي والقدرة على التواصل وعرض الأفكار بطريقة مبتكرة.