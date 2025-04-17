حار نهارًا ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة في مصر، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء و جنوب البلاد ومائل للحرارةعلى السواحل الشمالية، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



شبورة مائية

كما يشهد غدا الجمعة شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية .

وهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة



ولفتت الأرصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الجمعة ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 18 درجة وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 32 للعظمي والصغرى 15 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمي والصغرى 18 درجة .