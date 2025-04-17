وزير الاتصالات يبحث مع هواوي مصر خطة توسعية لدعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

استقبل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بنجامين هو، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة هواوي مصر، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك والتوسع في استثمارات الشركة داخل السوق المصري.

تعزيز الشراكة مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية

أكد الدكتور عمرو طلعت خلال اللقاء على أهمية الشراكة مع الشركات العالمية الكبرى مثل هواوي، في إطار دعم استراتيجية مصر الرقمية، وتنفيذ مشروعات قومية تعزز من قدرة مصر كمركز إقليمي في مجالات تصنيع الإلكترونيات، الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية.

وأشار الوزير إلى الدور الذي تقوم به هواوي في العديد من المشروعات التقنية، مؤكداً على أهمية الاستفادة من خبراتها لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم الاقتصاد الرقمي.

التزام هواوي بدعم التحول الرقمي في مصر

أكد بنجامين على التزام هواوي بمواصلة دعم مسيرة التحول الرقمي في مصر، موضحا أن الشركة التي تعمل في السوق المصري منذ أكثر من 25 عامًا، تسعى إلى تقديم أحدث الحلول التقنية، وتوسيع نطاق مبادرات بناء القدرات الرقمية بما يتماشى مع أولويات الحكومة المصرية.

مشروعات مستقبلية في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية

تناول اللقاء مناقشة مجموعة من المشروعات المستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في القطاعات الحيوية، خاصة قطاع الصحة، إلى جانب التعاون في تطوير حلول الحوسبة السحابية للحكومة، وتوسيع البنية التحتية الرقمية عبر مد شبكات الألياف الضوئية.

دعم الشركات الناشئة وبرامج ريادة الأعمال التكنولوجية

كما بحث الجانبان إمكانية تقديم برامج متخصصة لدعم الشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، تتضمن موارد حوسبية متطورة وفرص تدريبية، في إطار تشجيع ريادة الأعمال التكنولوجية وتمكين المواهب الشابة.