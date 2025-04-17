جامعة حلوان تستكمل فعاليات "كن قوياً – كن سوياً من أجل مصر"

تسعى وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان إلى تنظيم مبادرة جديدة " كن قوياً – كن سوياً من أجل مصر" كمرحلة ثانية لطلاب الجامعة خارج الحرم الجامعى إستكمالاً للمرحلة الأولى لمكافحة ظاهرتى الإدمان والزواج العرفى والحد من آثارهما السلبية سواء على الأفراد أو المجتمع.

تأتى هذه المبادرة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وتستمر هذه الدورة لمدة أحد عشرة يوما خلال الفترة من 4- 18 مايو، وتستهدف طلاب الجامعة خارج الحرم الجامعى، ويحصل الطلاب المشاركون فى هذه المبادرة على شهادات تقدير من الجامعة.

هدف المبادرة

وتهدف المبادرة إلى تنظيم الندوات والمحاضرات لتوعية وتثقيف الطلاب بمخاطر الإدمان والزواج العرفى، وأثارهم على الصحة النفسية والجسدية والاقتصادية وعلى نسيج المجتمع المصرى، كما تهدف إلى تعريف الطلاب بالموارد المتاحة والمساعدة فى بناء مجتمع خالي من المخدرات والزواج العرفى .

ذلك بالإضافة إلى توفير خدمات الدعم النفسى للطلاب الذين قد يحتاجون المساعدة وتشجيعهم على طلب هذه المساعدة دون الخوف من الوصمة الاجتماعية وهو ما يساعد فى خلق بيئة صحية آمنة للطلاب.