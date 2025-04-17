الكرملين: الأقاليم الجديدة جزء لا يتجزأ من روسيا وانتماؤها قضية غير قابلة للتشكيك

أعلن القصر الروسي (الكرملين)، اليوم الخميس، أن الأقاليم الجديدة جزء لا يتجزأ من روسيا ومسألة انتمائها قضية غير قابلة للتشكيك، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

روسيا تتمسك بالأراضي المضمومة: "لا نقاش حولها"

وفي وقت سابق، صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن "الأراضي التي أصبحت منصوصًا عليها في الدستور الروسي كجزء من البلاد تُعد جزءًا لا يتجزأ من روسيا، وهذه حقيقة غير قابلة للنقاش أو الجدل".

ترامب أكثر انفتاحًا من الإدارة الأمريكية الحالية

أشار بيسكوف إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يختلف عن الرئيس جو بايدن والإدارة السابقة، من حيث استعداده للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة.

وقال: "ما نلاحظه هو أن ترامب يتحدث بنفسه ويُظهر انفتاحًا على الاستماع، وهو أمر بالغ الأهمية ويمثل فرقًا واضحًا عن الإدارة السابقة في واشنطن".

ترامب: اتفاق سلام يضمن لأوكرانيا "أكبر قدر ممكن" من أراضيها

وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق بأن إدارته تسعى إلى التوصل لاتفاق سلام مع روسيا يضمن استعادة أوكرانيا لـ"أكبر قدر ممكن" من أراضيها، وأعرب عن شكّه في إمكانية عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل عام 2014.