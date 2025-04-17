محافظ أسوان يفاجئ سيارات السيرفيس لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء المرور الميدانى الصباحى بعدد من المناطق والأحياء السكنية بعض سيارات السيرفيس للإستفسار من الركاب عن مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة .

محافظ أسوان يفاجئ بعض سيارات السيرفيس للإستفسار عن إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة

فيما كلف الدكتور إسماعيل كمال مسئولى المحافظة بالمرور الميدانى اليومي على مواقف السيرفيس للتأكد من انتظام سير العمل بها ، وتطبيق الأسعار و التعريفة الجديدة التى تم إقرارها مؤخراً عقب زيادة أسعار الوقود .

وفى هذا الإطار قام اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد برفقة مسئولى المواقف والمرور بالمتابعة الميدانية من خلال استيقاف عدد من سيارات السيرفيس ، واستفسر من الركاب المستقلين لها عن التعريفة الجديدة لخطوط السير المختلفة داخل المراكز والمدن .

تشديد الرقابة

ونقل السكرتير المساعد تعليمات محافظ أسوان بشأن تشديد الرقابة لتنفيذ التعليمات الهادفة لعدم السماح بأى محاولات لإستغلال المواطنين ، والمواجهة الحازمة لسائقى سيارات السيرفيس فى حالة قيامهم بفرض أى زيادة على التعريفة الجديدة التى تم إقرارها ، وإلزامهم بتركيب هذه التعريفة على زجاج السيارة ، فضلاً عن زيادة البنرات التوضيحية داخل كل موقف بالتعريفة المقررة على خطوط السير داخل وخارج المدن ، وهو الذى يتطلب من المواطنين الإبلاغ الفورى عن أى تجاوزات يتم رصدها فى رفع قيمة التعريقة لسرعة التدخل وإتخاذ اللازم ، مع الإلتزام أيضاً بالإشتراطات الخاصة بنظام الأمن والسلامة المهنية والنظافة العامة لسيارات السيرفيس .

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