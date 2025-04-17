إصابة 5 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في الفيوم

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق السياحي لبحيرة قارون، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

انقلاب سيارة ملاكي بالطريق السياحي لبحيرة قارون

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق السياحي لبحيرة قارون، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

إصابة 5 أشخاص بحادث الفيوم

وتبين إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.