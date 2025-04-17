أبو ريدة يشكر موتسيبي لإنهاء أزمة تأشيرات الأجانب في الأهلي وبيراميدز

أرسل المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خطاب شكر إلى باتريس موتسيبي الجنوب أفريقي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF بعد تدخله لإنهاء أزمة حصول الأندية المصرية المشاركة في بطولات الأندية الإفريقية ( الأهلي وبيراميدز) على تأشيرات دخول لبعض لاعبيها وأعضاء بأجهزتها الفنية إلى جنوب إفريقيا لأداء مباراتيهما في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة أبطال الأندية، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على تصاريح هبوط طائرات البعثتين وصعودها.

خطاب أبو ريدة إلى رئيس الاتحاد الإفريقي

وقال أبو ريدة في معرض خطابه إلى موتسيبي: لقد كانت لاستجابتكم السريعة لنا في هذا الأمر أبلغ الأثر في نفوسنا جميعا لما له من آثار إيجابية على أنديتنا المصرية ومنظومة كرة القدم الأفريقية بشكل عام.