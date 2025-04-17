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الخميس 17 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة: بدء تسكين الباعة بسوق العياط الحضاري

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أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن البدء في إجراءات تسكين الباعة الجائلين بسوق العياط الحضاري الذي تم تنفيذه ليكون بديلًا حضاريًا للأسواق العشوائية المقامة بمنطقة المزلقان والذي كان يتسبب في إعاقة الحركة المرورية وتخفيف معاناة المواطنين التي استمرت على مدار سنوات.

419 وحدة بيع


وأوضح المحافظ أن السوق الجديد مقام على مساحة 3700م٢ ويضم 419 وحدة بيع وفرشات وذلك لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية والملابس والفواكه والخضر واللحوم والأسماك .

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لإقامة أسواق حضارية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

شبكات مرافق وأمان

وأكد المحافظ أن السوق مدعّم بشبكات المرافق مياه وصرف وكهرباء وكذا جميع وسائل الأمان والسلامة من خلال تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية بتركيب أحدث أنظمة الإنذار الآلي لمكافحة الحرائق ومنظومة كاميرات مراقبة لضمان متابعة السوق على مدار اليوم.

وكلف محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة العياط بسرعة الانتهاء من إجراءات نقل وتسكين الباعة مع المتابعة الدورية للتأكد من قيام الموظفين القائمين على إدارة السوق بالأعمال المكلفين بها على الوجه الأكمل من أعمال النظافة والصيانة الدورية للحفاظ عليه وضمان عوامل الاستدامة.
كما شدد على رئيس مركز ومدينة العياط بعدم السماح بوجود أي باعة جائلين أو إشغالات بمنطقة المزلقان وأمام السوق للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

محافظ الجيزة عادل النجار العياط الباعة الجائلين