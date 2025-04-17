محافظ المنوفية يتابع نسب إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها بمنوف والسادات

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا تنسيقياً لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي للوقوف على حجم الأعمال المنفذة وتقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات لتسريع وتيرة العمل وتحقيق نسب إنجاز مرضية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، بحضور المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس شاكر محمد رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ، المهندس أسامة نوار رئيس قطاع مشروعات وجه بحري بشركة المقاولون العرب.

المحافظ يوجه بالمتابعة الميدانية وتذليل العقبات بالمشروعات المنفذة

وتناول الاجتماع مناقشة واستعراض الموقف الحالي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها ومنها محطة معالجة الخطاطبة وكفر داود بنسبة إنجاز 92% والمقرر نهوها 30/6/2025 تمهيداً لدخولها الخدمة أمام المواطنين ، ومحطة رفع صرف صحي كفر داود شرق بنسبة تنفيذ 96% ، ومحطة رفع كفر داود غرب بنسبة 98% ، ومحطة رفع الخطاطبة البلد بنسبة 96% وجاري أعمال تجارب التشغيل ، وكذا متابعة الموقف الحالي لمحطة رفع الخطاطبة المحطة حيث تم تنفيذ شبكات الانحدار بنسبة 95% والأعمال المدنية بنسبة 70% وخط الطرد بنسبة 65 %واستكمال باقي الأعمال المنفذة.

كما ناقش محافظ المنوفية حجم الأعمال ونسب الأداء بمشروع صرف صحي طملاي وشبشير طملاي بنسبة إنجاز 60% ، و المقرر نهوه في 30/6/2026 موجهاً بالمتابعة المستمرة وتضافر الجهود وتذليل كافة العقبات التي تعوق سير العمل لدخوله الخدمة وفق التوقيتات الزمنية المحددة مع الالتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير الفنية للأعمال.

وفي نهاية الاجتماع ، أكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية وفي مقدمتها قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي والتي تعد من أهم الأولويات التي تحرص المحافظة على تنفيذها لجميع قرى ومراكز المحافظة مشيراً إلي أن المحافظة تولي اهتماما بمشروعات قومية هدفها التنمية المستدامة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.