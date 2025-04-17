لإطلاق ملصقات بروح مصرية.. واتساب يتعاون مع نجوم الفن والنادي الأهلي

أعلن تطبيق "واتساب" عن تعاون جديد وفريد من نوعه مع نخبة من نجوم الفن في مصر، إلى جانب النادي الأهلي الرياضي، لإطلاق حزم ملصقات حصرية مستوحاة من أبرز اللحظات الفنية والرياضية.

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إطلاق خاصية جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء مجموعاتهم الخاصة من الملصقات داخل التطبيق نفسه، دون الحاجة إلى مغادرته.

نجوم الكوميديا والدراما يضيفون طابعهم الخاص إلى محادثات المستخدمين

تضم قائمة المشاركين في التعاون مجموعة من أشهر الأسماء في الوسط الفني المصري، من بينهم أحمد حلمي، محمد هنيدي، منى زكي، ياسمين عبد العزيز، دنيا سمير غانم، إيمي سمير غانم، أسماء جلال، وطه الدسوقي، إضافة إلى منصة WATCH IT. ويستخدم هؤلاء الفنانون قنواتهم الرسمية على واتساب لتقديم ملصقات تعكس لحظات خالدة من أعمالهم، مما يمنح المستخدمين فرصة للتواصل بطريقة مرحة وقريبة من وجدانهم.

أحمد حلمي: "الملصقات وسيلة رائعة للتعبير وإدخال البهجة"

قال الفنان أحمد حلمي، الذي شارك في تصميم ملصقاته الخاصة: "أنا متحمس لأن يكتشف الناس مجموعة رائعة من التعبيرات اللطيفة، بما في ذلك بعض تعبيراتي الشهيرة. أنا عن نفسي سوف أستخدم الكثير من ملصقات حلمي!"

ملصقات الأهلي.. شغف الجماهير يتحول إلى تعبير رقمي

النادي الأهلي، صاحب التاريخ العريق والبطولات المتعددة، انضم بدوره إلى هذا التعاون عبر مجموعة ملصقات حصرية تضم أبرز لاعبيه، وهتافات جماهيره، ومشاهد من لحظات لا تُنسى في تاريخ النادي.

وقال جمال جبر، مدير الإدارة الإعلامية بالأهلي: "يعد مشجعونا من بين الأكثر شغفًا في العالم، والآن يمكنهم التعبير عن هذا الشغف داخل محادثاتهم اليومية".

إبداع رقمي يعكس الهوية المصرية ويوسّع خيارات التعبير

تعكس هذه الحزم من الملصقات التزام واتساب بإضفاء طابع مرح وملهم على تجربة المستخدمين في مصر.

وتمنح الخاصية الجديدة المستخدمين الحرية في ابتكار ملصقاتهم الخاصة ومشاركتها بسهولة، بما يعزز الإبداع ويقرّب النجوم من جماهيرهم.