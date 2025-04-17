بالأسماء.. إصابة 15 شخصًا بينهم 13 طالبًا في انقلاب ميكروباص بطريق صحاري بأسوان

أُصيب 15 شخصا بينهم 13 طالبًا، صباح اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقلهم بطريق الخزان مطلع صحاري بمدينة أسوان .

وتلقت غرفة عمليات الإسعاف بلاغًا يفيد بانقلاب ميكروباص بطريق الخزان مطلع صحاري بجوار الكتيبة بمدينة أسوان يقل عددًا من الطلاب، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث .

الإصابات تنوعت ما بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 15 شخصا بينهم 13 طالبا وطالبة وهم

أحمد محمود علي خليل 13 عام ومصطفي رمضان 13 عام وآية بيومي احمد 12 عام وشقيقتها سارة بيومي احمد 13 عام ورضوي ياسر البدري 13 عام وتسنيم ابراهيم حسين 14 عام ورحمة عبده حسين 14 عام والاء عبدالرازق احمد 14 عام واحمد محمد سيد 10 اعوام وزينب ابراهيم فهمي 13 عام وحنين جمعة عبد الحافظ 13 عام وهبة محمود ابراهيم 13 عام ومصطفي رمضان 13 عام وهنا احمد السيد 13 عام واحمد ربيع فهمي 34 عام وشهدان عادل عبد الباسط 44 عام اصيبت بجرح قطعي بالجبهة وكدمات متفرقة بالجسم ، وتنوعت جميع الإصابات ما بين كسور و كدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة .

تم تحرير محضر بالواقعة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث ، بينما جاري رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية في المنطقة.