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الخميس 17 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وفاة اللواء أحمد حلمي عزب مساعد أول وزير الداخلية الأسبق

اللواء أحمد حلمي
اللواء أحمد حلمي عزب مساعد أول وزير الداخلية الأسبق
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توفي إلى رحمة الله اللواء أحمد حلمي عزب، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، بعد مسيرة حافلة بالخدمة الأمنية في وزارة الداخلية.

 

وفاة اللواء أحمد حلمي عزب مساعد أول وزير الداخلية الأسبق

ويُعد اللواء أحمد حلمي عزب من أبرز القيادات الأمنية الذين تولوا مناصب رفيعة داخل الوزارة، حيث لعب أدوارًا مهمة في عدد من الملفات الأمنية الحساسة، وساهم في تعزيز الاستقرار والأمن خلال فترات صعبة من تاريخ الدولة المصرية.

وعمل اللواء الراحل على مواجهة تحديات أمنية كبيرة أثناء فترة خدمته، من بينها أحداث شهدتها البلاد في فترات سياسية صعبة، وكان له دور بارز في دعم جهود حفظ الأمن والنظام.

وتلقي تلاميذه خبر وفاته ببالغ الحزن، مع الإشادة بمسيرته الطويلة وسجله الحافل بالإنجازات والمهام التي أداها بإخلاص طوال سنوات عمله بوزارة الداخلية.

ومن المقرر أن تُشيَّع جنازته اليوم بحضور عدد من القيادات الأمنية وأسرته ومحبيه، تقديرًا لعطائه ومسيرته الوطنية

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