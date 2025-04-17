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الخميس 17 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

دعم عربي كامل للأردن في مواجهة مخططات الفوضى

علم الأردن
علم الأردن
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قالت آية السيد، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن هناك دعمًا عربيًا كاملًا للأردن في مواجهات الفوضى التي كشفتها المخابرات الأردنية يوم 15 أبريل الجاري.

وأضافت، خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزير الخارجية الأردني شكر وزراء خارجية العرب، خلال الساعات الماضية لإعلان تضامنهم مع الأردن.

وتابعت: "ملك الأردن الملك عبدالله الثاني تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفلسطيني والرئيس اللبناني، وكانت هناك مشاورات من أجل التنسيق الدائم".

وأوضحت أن هناك دعمًا للمؤسسات الأردنية وتفاعلًا كبيرًا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من داخل الأردن أو الخارج، مؤكدين أن أمن الأردن مسألة تخص أمن الدول العربية برمتها.

مواجهات الفوضى المخابرات الأردنية الأردن الملك عبدالله الثاني