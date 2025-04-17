دعم عربي كامل للأردن في مواجهة مخططات الفوضى

قالت آية السيد، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن هناك دعمًا عربيًا كاملًا للأردن في مواجهات الفوضى التي كشفتها المخابرات الأردنية يوم 15 أبريل الجاري.

وأضافت، خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزير الخارجية الأردني شكر وزراء خارجية العرب، خلال الساعات الماضية لإعلان تضامنهم مع الأردن.

وتابعت: "ملك الأردن الملك عبدالله الثاني تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفلسطيني والرئيس اللبناني، وكانت هناك مشاورات من أجل التنسيق الدائم".

وأوضحت أن هناك دعمًا للمؤسسات الأردنية وتفاعلًا كبيرًا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من داخل الأردن أو الخارج، مؤكدين أن أمن الأردن مسألة تخص أمن الدول العربية برمتها.