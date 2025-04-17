ضبط 8 أطنان أسماك مجمدة ومدخنة مخالفة في الشرقية

طالب المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحال الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

حملات علي محلات اللحوم والأسواق

ومن جانبها قامت مديرية الطب البيطري برئاسة اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري (إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم) بالاشتراك مع الجهات المعنية (مباحث التموين - شرطة البيئة والمسطحات المائية- الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - الرقابة الصحية - مجالس المدن) قامت بتنفيذ حملات تفتيشية بمركز الصالحية الجديدة لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

ضبط أسماك مجهولة المصدر

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير ٤ محاضر مخالفة وضبط ٨ أطنان و٢٠٠ كجم أسماك مجمدة ومدخنة مجهولة المصدر وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.