الضرائب: التسهيلات الضريبية مُفعّلة بجميع المأموريات ولا تحتاج إلى قرارات جديدة

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حزمة التسهيلات الضريبية يتم تطبيقها بالفعل بجميع المأموريات التنفيذية على مستوى الجمهورية، وفقًا لما ورد بالقوانين أرقام (5 و6 و7 لسنة 2025)، مشيرة إلى أن كل القرارات التنفيذية الخاصة بهذه التسهيلات قد صدرت من قبل ولا توجد حاجة إلى صدور قرارات جديدة لتفعيلها.

تعميم القرارات التنفيذية التسهيلات الضريبية

وأكدت أنه تم تعميم هذه القرارات التنفيذية على كافة المأموريات والإدارات المعنية بتنفيذ التسهيلات بما يضمن استفادة جميع الممولين من تلك التسهيلات بشكل فوري ومنتظم.

وأوضحت أن المصلحة تعمل على تنفيذ هذه التسهيلات بمنتهى الالتزام والشفافية، وتُوفر الدعم الفني اللازم للممولين الراغبين في الاستفادة منها، من خلال فرق العمل المتخصصة داخل المأموريات، وكذلك عبر قنوات الدعم الفني والميداني.

تخفيف الأعباء عن الممولين

وأضافت" رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن الهدف من هذه التسهيلات هو تخفيف الأعباء عن الممولين وتشجيعهم على الالتزام الطوعي بسداد الضرائب، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ودعم النشاط الاقتصادي.

وناشدت " رشا عبد العال " الممولين سرعة الاستفادة من التسهيلات المتاحة، مؤكدة على التزام المصلحة الكامل بتقديم الدعم والمساندة الفنية اللازمة لتسهيل الإجراءات، وضمان سرعة الإنجاز.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب، أننا نوفر دليلًا تعريفيًا لحزمة التسهيلات الضريبية متاح على الموقع الرسمي للمصلحة على الرابط التالي:

https://www.eta.gov.eg/ar/content/aladlt-altryfyt-lmbadrt-alhwafz-w-altshylat-aldrybyt

فيديوهات التوعية الضريبية

وطالبت جميع الممولين بضرورة متابعة فيديوهات التوعية الضريبية التعريفية التي قامت المصلحة بإعدادها، والتي تم رفعها على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة وعلى قناتها على يوتيوب، بهدف شرح كيفية الاستفادة من مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية بشكل مبسط وواضح، ويمكن الاطلاع على هذه الفيديوهات من خلال الرابط التالي:

https://www.eta.gov.eg/ar/content/mktbt-alfydyw

وأكدت أن هذه التسهيلات تأتي في إطار سياسة وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية نحو تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة ودعم الممولين على الامتثال الطوعي والاندماج في الاقتصاد الرسمي.