إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 25، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

قطع المرافق العامة عن المنازل المخالفة

أوضح محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت الأعمال عن إزالة 5 حالات تعد بمساحة 313 مباني بنطاق مركزى منيا القمح والزقازيق.

التصدي للبناء العشوائي بدون ترخيص

أشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.