أمير قطر يبدأ زيارة رسمية إلى موسكو لبحث تعزيز التعاون الثنائي

غادر أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، متوجهاً إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية، وفقاً لما أعلنه الديوان الأميري القطري، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

ويرافق الأمير وفد رسمي يترأسه رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

ملفات التعاون وقضايا المنطقة على طاولة النقاش

وأشار بيان الديوان الأميري إلى أن الزيارة تهدف إلى بحث العلاقات الثنائية بين الدوحة وموسكو، وسبل تطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الكرملين: زيارة تحمل زخماً إضافياً للشراكة الاستراتيجية

صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، بأن زيارة الشيخ تميم ستتناول عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أهمية تعزيز التنسيق السياسي بين البلدين. وأضاف أن هذه الزيارة تمثل محطة مهمة لتطوير الشراكة الروسية-القطرية، وتسهم في توسيع التعاون في مختلف المجالات.

قطر شريك استراتيجي مهم في الشرق الأوسط

ووصف بيسكوف دولة قطر بأنها "شريك مهم" لروسيا في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً على أهمية الحوار السياسي المفتوح مع الدوحة لتعزيز الاستقرار في المنطقة، والتزام موسكو بتسوية الأزمات من خلال الحلول السياسية والدبلوماسية، ووفقاً للقانون الدولي.

آفاق واعدة في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمار

أكد بيسكوف وجود آفاق واسعة لتوسيع التعاون الثنائي، خاصة في مجالات الطاقة، الزراعة، والصناعة، مع الإشارة إلى أهمية إطلاق مشاريع لوجستية كبرى في المستقبل القريب. كما أشار إلى الدور البارز الذي تلعبه اللجنة القطرية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني في تنسيق جهود التعاون بين البلدين.

تعاون استثماري ناجح وسياحة متبادلة متنامية

أشاد المتحدث باسم الكرملين بالشراكة الناجحة بين جهاز قطر للاستثمار والصندوق الروسي للاستثمار المباشر، معبّراً عن استعداد روسيا لتوقيع المزيد من الاتفاقيات الثنائية المهمة. ولفت إلى النمو المستمر في التدفق السياحي بين البلدين، حيث شهدت قطر زيادة بنسبة تتجاوز 40% في عدد الزوار الروس للسنة الثالثة على التوالي.

إشادة بدور قطر في الوساطة وحل الأزمات

ثمّن بيسكوف الجهود التي تبذلها دولة قطر في مجال الوساطة لحل القضايا الشائكة المرتبطة بالأزمات الدولية، إضافة إلى استضافتها الفعّالة لأهم الفعاليات الرياضية والمحافل العالمية، مما يعزز مكانتها الدولية.

جهود إنسانية قطرية لإعادة لم شمل الأطفال في مناطق النزاع

وعلى الصعيد الإنساني، أشار ماجد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية، في تصريح لقناة RT، إلى استمرار جهود قطر في ملف لم شمل الأطفال الروس والأوكرانيين مع عائلاتهم. وأكد أن التحرك القطري جاء بتوجيه مباشر من أمير البلاد، وأن الوساطة القطرية نجحت في إعادة العشرات من الأطفال إلى أسرهم بفضل التعاون الإيجابي من الجانبين الروسي والأوكراني.