"كونتكت ناو" توسّع حلولها الرقمية بشراكة إستراتيجية جديدة مع Alternative Airlines

أعلنت شركة " كونتكت كريدي تك "، إحدى شركات مجموعة " كونتكت المالية القابضة "، عن عقد شراكة إستراتيجية جديدة مع منصة Alternative Airlines العالمية المتخصصة في حجز الرحلات الجوية، وذلك عبر تطبيقها "كونتكت ناو"، لتقديم خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا (BNPL) لعملاء " كونتكت " .

"كونتكت ناو" تقدّم خدمة BNPL

وقالت " كونتكت " فبيان لها صدر صباح اليوم أن هذه الشراكة هي الأولى من نوعها في السوق المصري، حيث يُعتبر "كونتكت ناو" أول تطبيق مصري يتعاون مع منصة Alternative Airlines العالمية، حيث تُوفر هذه الشراكة تجربة فريدة لعملاء "كونتكت ناو"، تتيح لهم حجز رحلاتهم الجوية مع أكثر من 600 شركة طيران حول العالم من خلال المنصة، مع إمكانية تمويل التذاكر بالجنيه المصري، وبفترات سداد مرنة تبدأ من 6 أشهر وتصل حتى 60 شهرًا، وتعكس هذه الخطوة جهود " كونتكت " المتواصلة في توسيع نطاق خدماتها الرقمية وتعزيز مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في قطاع التكنولوجيا المالية بالسوق المصري.

شراكة حصرية مع منصة Alternative Airlines

ومن جانبة أعرب أحمد المصيلحي مدير قطاع الأعمال في " كونتكت ناو " عن فخره بعقد هذه الشراكة الحصرية مع منصة Alternative Airlines، والتي وصفها بأنها تُمثل خطوة جديدة في إستراتيجيتنا نحو تعزيز خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" في السوق المصري، لا سيما في قطاع السفر والطيران .

وأكد المصيلحي ،على أن " كونتكت ناو " تحرص دائماً على تقديم حلول تمويل مبتكرة تواكب تطلعات العملاء وتسهل عليهم مختلف جوانب حياتهم، وتُعد هذه الشراكة نموذجًا واضحًا لالتزامنا المستمر بدعم التحول الرقمي وتوسيع نطاق خدماتنا بطريقة عملية وفعالة.

كما أعرب سام أرجايل، العضو المنتدب لمنصة Alternative Airlines ،عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة مع " كونتكت ناو" ، مشيراً إلي أنها تُمكننا من التوسع في تقديم خدماتنا في أحد أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو السوق المصري .

وكشف أرجايل أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصنا المستمر على إتاحة خيارات دفع مرنة ومتنوعة للمسافرين، وتمكينهم من الوصول على تجربة حجز سلسة ومتكاملة تلبي تطلعاتهم وتعزز من قدرتهم على التخطيط المسبق لرحلاتهم عبر حلول تمويل موثوقة .

والجدير بالذكر أن هذا التعاون يُعد إضافة نوعية لخدمات "كونتكت ناو"، حيث يوفر لعملائنا الراحة والرفاهية الكاملة، ويمنحهم حرية التخطيط لرحلاتهم الجوية بسهولة، سواء كانت بغرض السياحة أو العمل، مع إمكانية السداد لاحقًا عبر حلول تمويل مرنة وميسّرة، ما يتيح تجربة سفر أكثر سلاسة.