تفاصيل افتتاح الدورة الأولى لملتقى القاهرة الدولي للحكي

ارتفع ستار المسرح القومي بالعتبة لتقدم ميار منصور حكاية عن فتاة اسكندرانية عادية، تواجه ازمة مع احذية الكعب العالي، وذلك في أولي ايام ملتقى القاهرة الدولي الأول لفن الحكي.

الحكاية كانت الفقرة الأولى في حفل افتتاح الدورة الأولى لملتقى القاهرة الدولي للحكي، الذي تنظمه مؤسسات اسمعونا وبيت الحواديت وصلة للفنون، برعاية وزارة الثقافة والوزير الدكتور أحمد فؤاد هنو .

شارك بالحضور رئيس مجلس أمناء الملتقى د.إيناس عبدالديم وزير الثقافة الأسبق، وعدد من الفنانين منهم سيد رجب، شريف الدسوقي، صبري فواز، محمود عزب، سامح يسري، هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح، وإيمان رجائي، وغيرهم من النقاد و الاعلاميين والجمهور .

وصعد تاليا لخشبة المسرح رئيس الملتقى المخرج عادل حسان ومديره الفني محمد عبدالفتاح" كالا بالا"، اللذان قدما كلمة مشتركة، عن فكرة الملتقي وكيف بدأت وتطورت عبر سنوات، وكيف تلقيا دعم العديد من الجهات والشخصيات الثقافية لتحويل الفكرة إلى حدث هو الأول من نوعه في مصر .

عرض الفيلم التسجيلي "احكي"

أعقب الكلمة عرض فيلم تسجيلي مدته 7 دقائق عن فن الحكي ، تضمن مقتطفات بعنوان "احكي"، وألقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الأسبق كلمة عبرت خلالها عن سعادتها بأن تشارك مجموعة من شباب المبدعين حلمهم، وتهدي معهم للقاهرة هذا الحدث الفني الفريد.

وكرمت الدكتورة إيناس وفريق عمل الملتقى أصحاب أربعة من المشاريع المهم في هذا المجال هم، هيثم شكري من القاهرة "مشروع الحكواتي"، وهيثم عبدربه من الشرقية "عربة الحواديت"، وشنودة عادل من المنيا "مشروع الصخرة"، تامر محمود من الاسكندرية "سفينة نوح".

تكريم شريف الدسوقي وسيد رجب

كما كرم الملتقى في دورته الأولى الفنان شريف الدسوقي والفنان سيد رجب باعتبارهما من رواد ورموز فن الحكي قبل ان ينطلقا لنجومية التمثيل المسرحي والدرامي .

ليالي الورشة



وبعد استراحة مدتها خمس دقائق، قدمت فرقة الورشة، بقيادة المخرج حسن الجريتلي، الذي تحمل دورة الملتقى اسمه واحدة من "ليالي الورشة" تضمنت حكيا وغناء مقاطع من السيرة.

يقام ملتقى القاهرة الدولي للحكي تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية ، ويضم مجلس أمناء الملتقي الذي ترأسه الدكتورة إيناس عبدالدايم، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة الأسبق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، الشاعر الكبير جمال بخيت، المستشار أحمد حلمي الشريف ، د.محمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة "اسمعونا"، وأمين عام مجلس الأمناء، الفنانة وفاء الحكيم المشرف العام ، المخرج المسرحي عادل حسان رئيس الملتقى، الفنانة منى سليمان المدير التنفيذي ، والفنان محمد عبد الفتاح (كالابالا) المدير الفني.

وتتضمن الدورة الأولي ، مجموعة واسعة ومتنوعة من الفعاليات، تشمل ورش الحكي، والعروض الفنية، والدورات التدريبية حول فنون الحكي المختلفة وتستمر فعالياته حتي الثلاثاء 22 أبريل 2025 ، حيث يقام حفل الختام على مسرح السامر بالعجوزة ويشهد تكريم خاص للحكاءة عارفة عبد الرسول، فضلا عن تكريم اسمي الراحلين رمضان خاطر، وسهام عبد السلام.